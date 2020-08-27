Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? İşte,Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!
PROF. DR. YUSUF SARINAY KİMDİR?
1993 / Doktora
Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
1995 / Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
1981 / Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Tarih
AKADEMİK VE İDARİ KARİYER
2012-...
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
2012-...
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Tarih Bölüm Başkanı
2004-2012
Başkanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği
2000-2012
Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdür
2002
Doç. Dr. Yüksek Öğretim Kurulu
1998-2000
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Müdür Yardımcılığı
Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı
1996-2000
Yrd. Doç. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
1996-2000
Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Müdür Yrd.
1986-1996
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Öğretim Görevlisi
1983-1986
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Araştırma Görevlisi
1982-1983
Ankara Sanayi Odası
Memur
ARAŞTIRMA ALANLARI
• Türk Modernleşme Tarihi
• Türk Siyasi ve Fikir Hayatı
• Türk Dış Politikası
• Ermeni Konusu
• Balkanlar