Polisten kaçmak için farlarını söndüren alkollü sürücü, karanlık sokakta bir yayayı öldürdü

Gece saat 01.00 sıralarında, Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi Oto Gar mevkiinde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 45 ZB 86009 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına rağmen sürücü, otomobille kaçmaya başladı.

YOLDA YÜRÜYEN TALİHSİZ ADAMA ÇARPTI

Şüpheli vatandaş, polisten kaçabilmek otomobilin farlarını söndürüp, Bağarası Mahallesi yönüne saptı. Karanlık yolda yürüyen Halil Saraç'a (43), çarptı. Saraç olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bir kişi daha olan sürücü, kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra ikili, otomobili terk etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün C.B. ve 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Beraberindeki M.T. ise 1.78 promil alkollü çıktı. Polisin çevrede yaptığı araştırma sırasında bulduğu Halil Saraç'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan ikiliden M.T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, C.B.'nin sorgusu sürüyor.