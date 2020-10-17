Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl önce de bayıltılarak soyulduğu ortaya çıktı

Antalya'da polis kıyafeti giyen bir soyguncu tarafından kelepçelenip boynundan bantlanarak silah zoruyla 1 kilo altını soyulan kuyumcu Feyzi Bulce'nin, 1 yıl önce de başka soyguncular tarafından kafasına vurulup bayıltılarak 3 kilo altınının soyulduğu ortaya çıktı. Önceki soygundaki altınlarına kavuşan Bulce'nin mutluluğu kısa sürdü.

