Sony, merakla beklenen Playstation 5'i tanıttı

Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i ve konsoldaki bazı oyunları oyunseverlere tanıttı. PlayStation 5'in ortası siyah ve kenarları beyaz. Cihaz, şirketin paylaştığı resimde dikey şekilde görülüyor.

Tanıtımda PlayStation 4'ün en çok satan oyunlarından Spider-Man: Miles Morales ve Horizon: Forbidden West'in devam oyunları da yer aldı.

YIL SONUNDAN ÖNCE SATIŞA ÇIKACAK

Sony'nin yeni konsolu, Microsoft'un rakip Xbox Series X'iyle birlikte yıl sonundan önce satışa çıkacak.

Oyun eleştirmeni Laura Kate Dale "PS5 konusuda, fiyat ve çıkış tarihi gibi cevaplanmamış birçok soru var. Sonu bu görücüye çıkartma etkinliği için tam da gerekeni yaptı.Tanıtımda bir saatlik oyun görüntüleri gösterildi" dedi.

YEDİ YIL SONRA YENİ ÜRÜN

Tanıtımda gösterilen oyunların hangilerinin sadece PS5'te olacağı net değil. PlayStation 5, selefi PS4'ten yedi yıl sonra piyasa çıkmış olacak.

Yeni cihaz, görsel açıdan daha iyi olmasının yanı sıra, özel işlemcisi oyun yükleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle bir tanıtım toplantısı yapmak yerine, tanıtım için internet üzerinden bir saatlik bir video yayınladı.

BİR ÖNCEKİ MODEL, RAKİBİNE GÖRE İKİ KAT FAZLA SATILDI

PS4, rakibi Xbox One'a kıyasla küresel düzeyde iki kat daha fazla satmıştı.

İKİ FARKLI MODEL VAR

Yeni kontrolcü DualSense ile uyumlu bir şekilde siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı PlayStation 5 dikey bir tasarıma sahip. Bugüne kadarki tüm oyun konsollarında yatay tasarımı tercih eden Sony'nin neden böyle bir karar alındığı şu anda bilinmezken, iki farklı model var.

Standart modelin yani PlayStation 5'in yanı sıra PlayStation 5 Digital Edition modeli karşımıza çıkıyor. Digital Edition adından da anlaşılabileceği üzere herhangi bir optik sürücüye sahip değil ve oyunları yüklemek için tek yöntem internet üzerinden indirmek.

Standart modelde ise 4K Blu-ray sürücü var. Digital Edition'da optik sürücü yer almadığı için daha ince bir yapıya sahip ve fiyat konusunda daha ucuz olması bekleniyor. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi henüz fiyatlar açıklanmış değil.

AKSESUARLARDA TANITILDI

Yeni oyun konsolunun yanı sıra DualSense şarj istasyonu, yeni bir HD kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık ve uzaktan kumanda da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarları duyuruldu. PlayStation 5'in havalandırma delikleri ön taraftan bakıldığında rahatça görülebilirken, standart USB'ye ek olarak USB-C portu yer alıyor.

PLAYSTATION 5'İN ÖZELLİKLERİ

Bu özellikler arasında en dikkat çekici detay 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemcisi kullanılması oldu. Grafik işlemcisi tarafında ise AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 2,23 GHz frekans hızında 36 bilgi işlem birimine sahip RDNA 2, PS5 için etkileyici bir 10.28 teraflop ortaya koyuyor. Üstelik PS5, 8K çözünürlüğü de destekliyor.

PlayStation 5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Dahili depolama birimi 825 GB SSD olacak PS5, NVMe SSD slotu ile artırılabilir hafızaya destek veriyor. Harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor.

Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5'in en güçlü özellikleri arasında bulunuyor. Bu özellikler ile oyunlar ve yayınlar, bir önceki modele göre yüz kat hızlı olacak. Optik sürücü olarak 4K UHD Blu-ray sürücü tercih edilmiş bulunuyor.

TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI

ABD fiyatının 499 dolar olması beklenen PlayStation 5'in Türkiye'ye yaklaşık 449 dolar üzerinden getirilmesini, vergilerin de bu fiyatın güncel kur değeri üzerinden hesaplanmasını bekliyoruz. Eğer PlayStation 5 vergilerin değişeceği 30 Eylül'den önce ülkemizde satılırsa 7500 - 8000 TL seviyesinde, 30 Eylül'den sonra satışa çıkarsa 6500 - 7000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz.