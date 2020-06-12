PlayStation 5: Sony PS5'i kamuoyuna tanıttı
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BBC

PlayStation 5: Sony PS5'i kamuoyuna tanıttı

Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i ve konsoldaki bazı oyunları oyunseverlere tanıttı.

PlayStation 5: Sony PS5'i kamuoyuna tanıttı
12.06.2020 02:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:45

Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i ve konsoldaki bazı oyunları oyunseverlere tanıttı.

CD girişi olmayan PlayStation 5'in ortası siyah ve kenarları beyaz. Cihaz, şirketin paylaştığı resimde dikey şekilde görülüyor.

Tanıtımda PlayStation 4'ün en çok satan oyunlarından Spider-Man: Miles Morales ve Horizon: Forbidden West'in devam oyunları da yer aldı.

Sony'nin yeni konsolu, Microsoft'un rakip Xbox Series X'iyle birlikte yıl sonundan önce satışa çıkacak.

Oyun eleştirmeni Laura Kate Dale "PS5 konusuda, fiyat ve çıkış tarihi gibi cevaplanmamış birçok soru var. Sonu bu görücüye çıkartma etkinliği için tam da gerekeni yaptı.Tanıtımda bir saatlik oyun görüntüleri gösterildi" dedi.

Selefinden yedi yıl sonra

Tanıtımda gösterilen oyunların hangilerinin sadece PS5'te olacağı net değil.

PlayStation 5, selefi PS4'ten yedi yıl sonra piyasa çıkmış olacak.

Yeni cihaz, görsel açıdan daha iyi olmasının yanı sıra, özel işlemcisi oyun yükleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak.

Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle bir tanıtım toplantısı yapmak yerine, tanıtım için internet üzerinden bir saatlik bir video yayınladı.

PS4, rakibi Xbox One'a kıyasla küresel düzeyde iki kat daha fazla satmıştı.

BBC

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