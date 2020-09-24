Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu

Bir süre tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç oyuncu, Çeşme tatili esnasında verdiği frikik hakkında da konuştu.

"İNSANLIK HALİ"

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de tatil yapan oyuncu, denizden çıktıktan sonra plajda bikinisini değiştirmek istedi. Ancak oyuncu bikinisinin üstünü çıkarken göğsünün görünmesine neden oldu. Yaşadığı talihsizlik hakkında konuşan oyuncu, "Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum" dedi.

"AYRILDIK DEMEK İSTEMİYORUM"

Bir süredir birlikte olduğu Alp Güler ile ilişkisini noktaladığı konuşulan Küçükköse, özel hayatı hakkında da "Ayrıldık ya da ayrılmadık demek istemiyorum. Her ilişkide iniş çıkış olur" diyerek kafaları karıştırdı.