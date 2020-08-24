Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Çeşme'de kız arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Önceki gün arkadaşlarıyla plaja giden güzel oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı.

FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI

Posta'da yer alan habere göre: Başarılı oyuncu şezlongta oturduğu esnada ıslanan bikinisini değiştirmek istedi. Bikinisinin üzerine yeni bir bikini giyerek üstünü değiştirmek isteyen oyuncu, alttaki bikinisini çıkarırken göğüs frikiği verdi. İmdadına arkadaşının yetiştiği oyuncu apar topar bikinisini düzeltti. Oyuncu üzerini örterek bikinisinin altını da değiştirmeyi ihmal etmedi.

Fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Hazal Filiz Küçükköse, bikini kazasının kameralara yansıdığını fark etmedi.