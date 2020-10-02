Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı, altın son 10 günün zirvesine çıktı

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sert düştü. ABD vadelilerinde eksiler yüzde 2'yi geçerken Asya borsalarında da kayıplar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 civarı düşerken Avustralya'da yüzde 1,2;Japon Nikkei Endeksi, yüzde 0,9 değer kaybederken Çin'de yatay seyir devam ediyor. Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmışken Trump'ın test sonucu pozitif çıkmasının piyasalarda yeni bir volatilite dalgası yaratabileceği düşünülüyor.

Yurt içinde ise pazartesi günü açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde bugün eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek. Türk lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımlarını bu sabah itibarıyla koruyor. Dolar/TL , 7,73'ten; euro/TL ise 9,08'den değerleniyor.

ALTIN SON 10 GÜNÜN ZİRVESİNE ÇIKTI

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artmasıyla yükselen dolar nedeniyle gerilese de haftalık kazancı son iki ayın en yüksek seviyesinde. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.914 dolar ileyaklaşık on günün en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

PETROL DE KAYIP YÜZDE 2 OLDU

Petrol fiyatlarındaki gerileme Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yüzde 2'ye ulaştı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 2 değer kaybederek 39,48 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 2'den fazla değer kaybederek 37,56 dolardan alıcı buldu. ABD petrolü bu haftayı yüzde 5'ten fazla bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.