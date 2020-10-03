Pınar Gültekin'in katili kardeşine kokoreç yaktığını söylemiş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz günü kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine Gültekin'i arama çalışmaları başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i elleriyle boğup öldürdüğü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığı ve üzerine de beton döktüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedi bulundu.

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Katil Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışmanın ardından yeni bir bulguya ulaştı. HTS kayıtlarından, tutuklu zanlı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin de ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

"BOZULAN KOKOREÇLERİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ"

'Delil karatmak' suçlamasıyla tutuklanan Mertcan Avcı ifadesinde, ağabeyinin olay günü kendisini aradığını belirtti ve "Karabağlar'da bulunan bağ evine gelmemi istedi. Ağabeyimin konuşmasında bir heyecan ve bir gariplik yoktu, daha doğrusu hatırlamıyorum. Ağabeyimin beni çağırması üzerine elektrikli bisikletime binerek bağ evinin yoluna koyuldum. Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. 'Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku hissettim ancak rahatsız olmadım. Yanan alevlerin içerisine baktım, alevlerden dolayı bir şey göremedim. Ağabeyim, bağ evinden geldikten 15-20 dakika sonra 'Yengenle kavga ettim' diyerek, arabasına binerek bağ evinden ayrıldı. Ağabeyim gittikten sonra bağ evine girdim. Hiçbir gariplik yoktu. 1.5 saat yalnız kaldım. Depoda bulunan biraları düzenledim. Varile hiç dokunmadım. Varil yanmaya devam ediyordu, Ağabeyim tekrar 20.30 sıralarında bağ evine geldi, ben de bağ evinden ayrılarak, bara geçtim" dedi.

"TAMAMEN EZBERLETİLMİŞ BİR İFADE İLERİ SÜRÜYOR"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan aile avukatı Rezan Epözdemir, şüphelinin ifadesinde çelişkiler olduğunu belirterek, "Olay yerine gittiğinde varilden kötü bir koku geldiğini, ağabeyine bu kokuyu sorduğunu, ağabeyinin ise 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını aldığını öne sürüyor. Tamamen ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade ileri sürüyor. HTS kayıtlarında görüldüğü üzere ağabeyi kendisini olay yerine çağırdığında, niçin 1.5 saat beklemiş? Bozulan kokoreçler, bardan olay yeri olan bağ evine götürülüp orada mı yakılmış? Nasıl bu beyana itibar eder" dedi.

"BAŞKA FAİLLERİN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Mertcan Avcı'nın da cinayete iştirak ihtimali şüphesinin bulunduğunu aktaran Epözdemir, "Çünkü olay saatinde ve olay yerinde. Maktulenin vücudu yandığı için cinayetin saatini ve ölüm sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar yargılama sırasında aydınlığa çıkacaktır. Kardeşi dışında başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. İlk günden itibaren bu davanın peşindeyiz, Pınar'ın ailesi ile birlikte davamızı, iddialarımızı ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.