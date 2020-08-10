Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını açıkladı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktardı. Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonunun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik" ifadesini kullandı.

"OLUMLU DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını ifade ederek, "Davaya müdahil olduktan sonra Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Pınar kaybolduktan sonra ifade verdiğini öğrendik. Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde Ceren'le Pınar birlikte görülüyorlar. Ailenin Ceren'le ilgili beyanları ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ceren'in yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu talebimizin savcılık tarafından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz" dedi.

OTOPSİ RAPORLARI BEKLENİYOR

Pınar'ı vahşice öldüren zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Avukat Epözdemir, şunları ifade etti: "Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız. Olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını bekliyoruz."

ACILI ANNE İSYAN ETMİŞTİ: TEK KİŞİ DEĞİLDİ

Öte yandan Pınar Gültekin'in acılı annesi geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. Obizi mahvetti, bizi yaktı" ifadelerini kullanmıştı.