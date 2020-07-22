İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Muğla'da Cemal Metin Avcı adlı erkek tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin hakkında çirkin bir paylaşımda bulunan özel halk otobüsü şoförüyle ilgili açıklama yaptı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada, şoförün sertifikasının iptal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir."

Konuyla ilgili İETT'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunuldu.