Peygamber süpürgesi nedir, ne işe yarar? Peygamber süpürgesi nasıl kullanılır, faydaları neler?

Peygamber süpürgesi faydaları son dönemde üzerinde durulan konular arasında yer alıyor. Kornavirüste etkili olduğu öne sürülen citki ateş düşürücü özelliğe sahiptir. İçerisinde barındırdığı artemis nedeniyle birçok açıdan tedavide kullanılıyor. İşte, Peygamber süpürgesi özellikleri, faydaları...

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ NEDİR?

Bitkinin biyolojik adı Artemisia Annua'dır. Anavatanı Çin olan bu bitki Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de yetişir. Yapraklarında 100'den fazla yararlı madde içeren, Çin tıbbında binlerce yıldır sıtma başta birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bu bitki, yapraklarından artemisinin maddesini ayrıştıran doktora 2015 yılında Nobel ödülünü kazandıran özel bir bitkidir.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ BİTKİSİ ÖZELLİKLERİ

Artemisia annua Stem dik, kahverengi ya da menekşe kahverengisidir. Tüysüz bir bitkidir ve 1 metreye kadar uzayabilir. Yapraklar 3 ila 5 cm. uzunluğundadır ve iki ya da üç küçük yaprakçıklara bölünür. Yapraklar yoğun aroma kokuludur. Küçük çiçekleri yeşil sarımsı arasıdır. Çiçekler hermafrodit'tir. Tohumlar kahverengi achenedir. Bitkinin tohumdan ekildiğinde 8 ay sonra hasat edilebilir. Çiçek açmadan önce hasat edilmelidir. Tohumlar Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşır, 4 ila 10 gün arasında çimlenir. Güneşli bölgeleri tercih eder. Optimum büyüme sıcaklığı 20 ila 25 derece arasıdır. Ağustos ve Eylül aylarında çiçek açar.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ FAYDALARI

Bu bitki ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Kuvvet verici, mide sağlığını koruyucu etkileri de bulunmaktadır. İçerdiği artemisinin maddesi sayesinde tıbbi açıdan önemli, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Polenleri son derece alerjiktir ve bazı insanlarda dermatite neden olabilir. Antibakteriyeldir ve kanamayı kontrol eder. Etkili bir sıtma ilacıdır. Yaprakları antiseptik ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Yapraklarından yapılan lapa haricen burun kanaması, haşlanma ve apseler üzerine uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

Çay veya tentür olarak kullanılır ve en yaygn kullanım alanı da çaydır.Çay için; bir bardak kaynar su ile bir veya iki çay kaşığı peygamber süpürgesi dökülür ve on dakika bekletinlir. Sonra süzülür. Günde bir ila üç fincan içilebilir.

Sıtmaya karşı çay veya tentür olarak kullanılabilir. Normal soğuk algınlığı ve ateşe karşı da yardımcı olur. Şişkinlik ve adet krampları için kullanılabilir. Çay olarak içildiğinde sindirimi iyileştirir. Şişkinlik, mide ve bağırsak kramplarını rahatlatır. Tohumlar gece terlemelerine karşı etkilidir.