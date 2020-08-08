Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve girerek perde, altın ve bir miktar para çalan kadın tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Kuruçay Caddesi üzerinde gündüz vakti evde hırsızlık yapan ve 2 adet altın bilezik, 350 TL değerinde para ve tül perdeleri çalan şahsı tespit etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Y.İ. yapmış olduğu hırsızlığı itiraf ederek çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı. Y.İ. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

EVDEN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Y.İ.'nin hırsızlık yaptığı evden eşyalarla çıkarken görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.