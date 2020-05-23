İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan ilçe belediyesine tanker çarpıştı. Kazada sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.

İETT ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı idaresindeki İETT otobüsü, Ankara Caddesi'nde Pendik yönüne seyir halindeyken aynı yönde refüj sulaması yapan Pendik Belediyesine ait sulama tankeriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahallinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.