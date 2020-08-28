3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var

Pendik'te bir marketi pompalı tüfek ve tabanca ile basarak aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanığın kendisini "Benim unutkanlık hastalığım vardır. Olayla ilgili ayrıntıları hatırlamıyorum" diyerek savunması dinleyenleri çileden çıkardı.

CEZAİ EHLİYETİ SORGULANACAK

Pendik'te 16 Kasım 2019 tarihinde Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait 'Gülmar' isimli marketi basarak 22 yaşındaki Rabia Yılmaz, babası Orhan Yılmaz (43) ve amcası Ahmet Yılmaz'ı (41) yanında getirdiği pompalı tüfek ile tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Önal'ın(25) yargılanmasına başlandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Önal cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Önal, "Benim unutkanlık hastalığım vardır. Bu hastalıkla ilgili tedavi görmüştüm. Olayla ilgili ayrıntıları şu anda hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti yönünden Adli Tıp Kurumuna sevkini talep etti.

"KAPIYI AÇAR AÇMAZ ATEŞ ETTİ"

Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın eşi Rabia Yılmaz söz alarak, "Olay günü evde uyuyorduk. Sabahın erken saatleriydi. Silah sesleri geldi. Eşim dairenin kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz kapının önünde bulunan sanık elinde tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim. Kapıyı kilitledim. Aradan bir süre geçtikten sonra silah sesi kesilince eşimin yanına gitmek istedim. Ancak çocuklarım ağlayarak çıkmama izin vermedi. Biz odadayken sanığın kendi kendine, 'Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı' şeklinde sözler söylediğini duydum" dedi.

"EŞİMİN KANLAR İÇERİSİNDE YATTIĞINI GÖRDÜM"

Müştekilerden Nurcan Yılmaz, "Ölen Orhan Yılmaz'ın eşiyim. Sabah uyuyordum. Silah sesiyle uyandım. Eşimin vurulma anını görmedim ancak uyanır uyanmaz merdiven koştuğumda eşimin merdiven boşluğunda kanlar içerisinde yattığını gördüm. Daha sonra markete indiğimde kızım Rabia'nın da vurulmuş olduğunu gördüm" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nevşehir Devlet Hastanesine yazı yazılarak sanığın akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi görüp görmediğinin sorulmasına, tedavi görmüşse buna ilişkin tüm evrak ve raporların istenmesine karar verdi. Raporların tamamlanması halinde ise sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENMİŞTİ

Şüphelinin olayda kullandığı silahları olaydan 4-5 ay önce satın aldığı ve olayı aylar öncesinden planlayarak gerçekleştirdiğinin vurgulandığı iddianamede, Önal'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.