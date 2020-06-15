Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın son günlerde gerçekleştirdiği tacizlerin ardından meşru müdafaa hakkıyla Kuzey Irak'taki 7 farklı hedefe hava harekatı düzenledi. Gece boyu süren harekatta PKK'ya ait 81 hedef imha edildi. Operasyon amacına ulaşırken Milli Savunma Bakanlığı da harekat anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

BAKAN AKAR TELSİZDEN SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti. Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.

İHA'LAR DA KATILDI

Pençe-Kartal Operasyonu'na, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, öte yandan operasyon anına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.