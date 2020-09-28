Peçeteyi maske yapmak istedi, şoför kabul etmedi

Burçak BOZKUŞ / İSTANBUL'da İETT otobüsüne maskesiz binen kadın, otobüs şoförü tarafından önce uyarıldı. Maskesi olmayan kadın peçeteyi maske yapınca, şoför kabul etmedi, yolcuyu indirmek istedi. Yolculardan birinin maske verdiği kadın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. 41 ST Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Çantasında maske arayan kadın, bulamadığını ifade ederek otobüsün içinde ilerlemeye çalıştı ancak otobüs şoförü buna izin vermedi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Aracını durduran şoför, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı peçete ile burnunu kapatarak maske yapmaya çalıştıysa da şoför kabul etmedi. Araçtan inmeyen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular yetişti. Başka bir yolcu tarafından maske verilen kadın yolcu, arkaya doğru ilerleyerek yolculuğuna devam etti.