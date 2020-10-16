Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 2. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid'in emriyle sorguya alınır. Abdülhamid devletine, kendisine ihanet eden paşayı bulmaya kararlıdır. Saray katiplerinden biri Abdülhamid'in peşine düştüğü, hain paşanın kim olduğunu bilmektedir. O ismi Sultan Abdülhamid'e söyleyecek midir? Artan muammalar Abdülhamid'in karar vermesini zorlaştırır. Patlatılan depo ve fabrikalara rağmen Akabe demir yolu yapılmalıdır. Abdülhamid'in bulduğu çözümFernandes'in fabrikasını almaktır. Hechler Abdülhamid'in tek kurtuluş yolunu tahmin eder ve buna engel olmak için Fernandes'e başka bir anlaşma teklif eder.

Abdülhamid fabrikayı almak için hamlelerini yaparken hain paşayı bulmak için de bir tertip yapar.

Eşref Aziz hem oğlunun derdine şifa bulmak, hem de patlamaların intikamını almak için Payitaht'a gelir. Eşref Aziz'in Payitaht'a geldiğini öğrenen Mika onu bir tuzağa çeker. Yanlış kişinin peşine düşen EşrefAziz'in yolu Söğütlülerle kesişir.

Babaları için yaptıkları hayırda Aliye'nin düşüncesizce hareket etmesi Bidar ve Fatma'yı tekrar karşı karşıya getirir. Aliye babasından yadigar kalan eşyaları da satmıştır. Fatma eşyaları geri almaya çalışırken karşısına Ahmet Paşa çıkar. Eşyaları o almıştır. Fatma babasının eşyalarını Ahmet Paşa'dan geri alabilecek midir? Bidar ve Fatma arasındaki gerilim tırmanarak devam eder. Fatma'nın yaptıkları sonucu saraydan kovulacaklarını düşünen Aliye, sarayda kalmak için nasıl bir yol bulacaktır?

Abdülhamid demiryolunda kullanılacak rayların yapımı için Fernandes'i fabrikasını satmaya ikna edebilecek midir? Eşref Aziz Payitaht'ta umduğunu bulabilecek midir? Abdülhamid yaptığı tertiple hain paşayı ortaya çıkartabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 121. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler