Paulo Dybala kimdir? Paulo Dybala kaç yaşında? Paulo Dybala Hangi takımda oynuyor?

PAULO DYBALA KİMDİR?

Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, 15 Kasım 1993(26) Cordoba'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Arjantin'in Instituto altyapısında başlayan Dybala, 2011 senesinde Instituto ile ilk kez profesyonel oldu.

İlk profesyonel maçına 17 yaşındayken çıkan Dybala,Instituto formasıyla çıktığı 40 maçta 17 gol atan genç forvet adını duyurmayı başardı.

Yalnızca bir sezon Instituto formasını terlettikten sonra 2012 yılında İtalya kulübü Palermo'ya transfer oldu. 2012-15 sezonlarında forma şansı bulduğu 90 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırdı.Burada Serie B'de 2013-14 sezonunda Serie B Şampiyonluğu yaşadı.

Şu an 40 milyon bonservis bedeli bulunan Dybala, 1 Temmuz 2015'te 28 milyon € karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Şu ana dek Seria A takımı Juventus ile 2015-16 sezonunda lig şampiyonluğu gören futbolcu, aynı sezon Coppa İtalia'yı ve 2015 senesinde de Supercoppa Italiana'yı kazandı.

Ayrıca Paulo Dybala, 2015 senesinden beri Arjantin Milli Takımı formasını terletmekte.

PAULO DYBALA HAKKINDA GENEL BİLGİLER..

Anavatandaki isim: Paulo Bruno Exequiel Dybala

Doğum tarihi: 15 Kas 1993

Doğum yeri: Laguna Larga Arjantin

Yaş: 26

Boy: 1,77 m

Mevki: Forvet - Forvet Arkası

Ayak: Sol Ayak

Detaylı mevkiler

Baş mevki :Forvet Arkası