Patlamanın ardından Lübnan'da hükümet krizi devam ediyor! Maliye Bakanı Ghazi Wazni, istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 160 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından hükümeti ve yöneticileri suçlayan halk, 2 gündür sokaklara akın ederek hükümet karşı protestolar gerçekleştirdi.

Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni

Geniş çaplı eylemlerin ardından hükümetten de istifalar gelmeye devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın ardından bugün, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm görevinden istifa etti. Son olarak ise Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar

ÇEVRE BAKANI VE ENFORMASYON BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce Lübnan'da meydana gelen patlama nedeniyle Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etmişti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

LÜBNAN'DAKİ PROTESTOLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 728'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.