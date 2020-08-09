Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve 160 kişinin ölümüne neden olan patlama sonrası başlayan gösteriler nedeniyle hükümetteki bir bakan daha görevini bıraktı. Çevre Bakanı Damianos Kattar, bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar

LÜBNAN ENFORMASYON BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

LÜBNAN'DA PROTESTOLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 238'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.