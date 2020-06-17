Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi

Konya'da yolcu otobüsü şoförü Halil Deveci, lastiği değiştirmek isterken krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu feci şekilde can verdi.

17.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:58

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında patlayan lastiği değiştirmeye çalışan yolcu otobüsü şoförü Halil Deveci (64), krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 06.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Halil Deveci yönetimindeki 63 KD 636 plakalı otobüsün, sol ön lastiği patladı.

TAŞ KAYDI, OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Otobüsü yolun sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi. Krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Otobüsün altından çıkarılan Deveci'nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.