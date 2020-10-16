Patara, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'nin Patara yılı olarak tanıtılmasından sonra adını ülkemizde duyuran bölgelerden biridir. Patara, Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden biridir. Ayrıca, tarihinde başkent olma özelliği de taşıyan bir antik kenttir. Peki, Patara yılı nedir? Patara yılını kim ilan etti? 2020 Patara yılı hakkında merak edilenler...

PATARA YILI NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ülkemizin değerlerine dikkat çekmek için yaptığı yılları isimle adlandırma 2018 Troya yılı ve 2019 Göbeklitepe yılı temaları sonrası 2020 yılını da Antalya'da arkeolojik kazılarının devam ettiği Patara Antik Kenti yılı olarak ilan etti. Antik kent 10 kilometrekarelik alana sahiptir. M.Ö. 8'inci yüzyıla denk geliyor.

Türkiye'de turizm sektörüne katkıları olan kültürlerin tanıtımı için 2018 Troya, 2019 Göbeklitepe, 2020 yılı da Patara yılı olarak ilan edildi.

ANTALYA'DA 2018 PERGE, 2019 ASPENDOS YILLARI

Antalya Yüksek İstişare Kurulu tarafından her yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye teması dışında bir kültürel değer Antalya teması olarak belirleniyordu.

Türkiye'nin 2020 yılı turizm teması olarak Patara'nın seçilmesi nedeniyle 2020 yılı için ayrı bir tema belirlenmedi.

Antalya'da 2018 Perge Yılı, 2019 ise Aspendos Yılı ilan edilmişti. Bu yıl Patara'nın Türkiye teması olarak belirlenmesiyle, Patara başta müze olmak üzere kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım planlanıyor.

Otobüs ile ulaşım sağlamak isteyen kişiler Fethiye- Kaş arasında gidip gelen otobüs seferlerini tercih edebilirler. Ovaköy mevkine inerek yaklaşık olarak 3,5 kilometre yürüyüş yapıp bölgeye ulaşabilirsiniz.

PATARA KUM TEPELERİ

Burada manzaranın tadını çıkartacak çok güzel yerler var. Bunlardan biri de gün doğumu ve batımını çok iyi izleyebileceğiniz kum tepeleri oluyor. Kum tepeleri filmlere de stüdyo olmuş. Çok güzel bir gezi noktası. Harika fotoğraf kareleri çıkartabileceğiniz bu yerde kum tepelerini keşfederken çölde geziyorsunuz hissine kapılacaksınız.

PATARA'NIN TARİHİ | PATARA ANTİK KENTİ

Patara'da yerleşimin M.Ö. 13. yüzyılda başladığı düşünülüyor. Coğrafi yapısı ve konumu itibarıyla doğal bir liman olan Patara, bu avantajıyla yüzyıllar boyunca önemini korudu. M.Ö. 168/167 yılından M.S. 43 yılına kadar Likya Birliği'nin başkenti olan şehir, bu tarihten sonra kaynaklarda Roma'nın eyaleti olarak geçiyor. Mitolojiye göre Apollon ve Artemis'in doğduğu yer olarak bilinen Patara, aynı zamanda "Noel Baba" olarak bilinen St. Nikolaos'un da doğduğu ve büyüdüğü yer olarak anılıyor.

1981 yılında Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibi tarafından bulunan Patara Antik Kenti'nde ilk kazı çalışmaları 1988 yılında başladı. İlk olarak Prof. Dr. Fahri Işık önderliğinde başlayan kazılara bugün Prof. Dr. Havva İşken Işık başkanlık yapıyor. 32 yılda bölgeden Patara Yol Anıtı, Meclis Binası, antik tiyatro, Neron Deniz Feneri, hamamlar, ana cadde, kiliseler ve bazilika başta olmak üzere binlerce tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Bir kısmı gönüllü arkeologlardan oluşan kalabalık bir ekip, titizlikle çalışarak muhteşem bir antik kenti günümüzle buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın "ilk"leri, "tek"leri ve "en"leri burada

Tarihi boyunca çeşitli sebeplerle bölgenin en önemli şehri olan Patara, Xanthos Vadisi'ndeki denize açılabilecek tek yer olmasıyla önemini katlıyor. Tarihteki ilk demokrat meclisi olan "Likya Birliği Meclis Binası"na ve İmparator Neron'un yaptırdığı dünya üzerinde kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek olan tek fenere ev sahipliği yapan Patara'da Osmanlı döneminden kalan ilk telsiz telgraf istasyonu da bulunuyor.

PATARA PLAJI NEREDE? ÖNEMİ

Türkiye'nin en uzun plajlarından birine sahip olan Patara Plajı ise yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor. 18 km boyunca uzanan saf kumdan plajı ile görenleri mest eden Patara'da yüksek kum tepeleri bulunuyor. Aynı zamanda Caretta Caretta yani deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan bu sahile girişler saat 08: 00-19: 00 arasında izin veriliyor.

Dört mevsim gezilebilecek Akdeniz kıyılarında bulunan antik şehrin ziyaret saatleri kış ve yaz dönemi olarak değişiklik gösteriyor. Muğla-Antalya il sınırına yakın olan antik şehre hem hava hem de karayoluyla gidilebiliyor. Patara'ya yakın konaklama yerlerinin bir kısmı Gelemiş Köyü'nde bir kısmıysa Kaş ve Kalkan'da bulunuyor. Çoğunluğu butik otel ve pansiyon olan bu işletmelerde sadece oda ve/veya oda-kahvaltı hizmeti alabilir ve bu eşsiz tarihin tüm detaylarını gezerek öğrenebilirsiniz.