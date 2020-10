Oyun piyasasına pek çok farklı tarzda oyun gelmektedir. Bu oyunlardan bazıları aksiyon, macera tarzında rekabetçi oyunlardır, bazılarında hikaye modu bulunmaktadır. Party Animals ise aksiyon ve basit eğlence modunda oynanan bir oyundur. Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo!

PARTY ANIMALS NASIL OYNANIR?

Oyunda 100 farklı yol bulunmaktadır. Burada arkadaşlarınızla karşılaşacaksanız ve karşı takımdakilerden daha çok jelibonu kendi tarafınıza götürmeye çalışacaksınız. Özellikle şeker ayıcık çok önemlidir!

PARTY ANİMALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Party Animals minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions required)

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card with latest drivers

Party Animals önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit versions required)

İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (or GTX 760 / GTX 960) or AMD Radeon HD 7970 (or R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card 5.1 with latest drivers

PARTY ANIMALS KAÇ GB?

Oyun şu an da demo versiyonuyla yaklaşık 3 gb yer kaplamaktadır. Daha sonra ise 10 GB olacaktır.