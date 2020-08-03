Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Selvi, İnce'nin kurultaydan sonra çok talep aldığını, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştireceğini öne sürdü. İddiasını bir adım daha öteye taşıyan Selvi, İnce'ye yakın ekibin bir de anket yaptırdığı detayına yer verdi.

İlk olarak Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in köşesinden duyurduğu, ardından Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın paylaşımları ile desteklenen iddialarla ilgili son olarak dün Muharrem İnce bir paylaşımda bulunmuş, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" demişti.

İnce'nin konuyla ilgili yapmış olduğu ucu açık açıklama sonrası Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den bomba bir iddia daha geldi. Bugünkü yazısında kulis bilgilerini aktaran Selvi, "Muharrem İnce'ye yakın ekibin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığı ifade ediliyor. 'Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?' sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında 'evet' yanıtı verildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Muharrem İnce, her kritik karar öncesinde olduğu gibi yine Bodrum'a çekildi. Hem tatil yapacak hem de kamuoyunun nabzını yoklayacak. CHP gibi bir partiden ayrılıp yeni bir parti kurma kararını almak kolay değil. Daha önce yeni parti kurma iddialarını jet hızıyla yalanlayan Muharrem İnce bu kez uzun süre sessiz kaldı. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 'Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım' dedi. Ama dikkat edin, parti kuracağı yönündeki haberleri yalanlamadı. Muharrem İnce nabız yokluyor.

TABANDAN BÜYÜK TALEP VAR

İnce'nin parti kurma konusunu artık gündemine aldığı konuşuluyor, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına "Kurultaydan sonra çok talep alıyorum" dediği söyleniyor.

İNCE'NİN HAYAL KIRIKLIKLARI

Muharrem İnce, pandemi nedeniyle Bilkent Odeon'da yapılan CHP kurultayında Yalova delegeleriyle arka sıralarda yer almıştı. Kurultay sürecinde varlık gösteremeyen İnce'yi bu durumun rahatsız ettiği söyleniyor.Muharrem İnce, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması sırasında isminin verilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemiş ve açıklama yapmasını talep etmişti. Bu talebi karşılık bulmayan İnce, CHP Genel Merkezi'nde bir çete olduğu iddiasında bulunmuştu.

CHP'DE TEK ADAM YÖNETİMİ

İnce'yle birlikte hareket eden isimler, CHP'nin belediye başkanlarının etkisine girdiği ve geçmişte müteahhitler partisi olarak anılan SHP'lileşme sürecinin yaşandığını iddia ediyorlar. "CHP, temel ilkelerinden uzaklaşıyor. Tek adam yönetimine giriyor" yorumunu yapıyorlar.

AĞUSTOSTA NETLEŞECEK

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını sürdüren İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun rakipsiz kaldığı CHP kurultayından sonra parti kurmak için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma konusunda takınacağı tavrı merak eden Muharrem İnce'nin kararını ağustos ayında netleştireceği söyleniyor.

DOSTLARIN KİM?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında dostlarla iktidar sözü vermişti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında daha önce yaptığı değerlendirmede ise "Yüzde 99 aynı düşünüyoruz" demişti. İnce ekibi "Dışarıdan yeni dostlar edinilirken, gerçek CHP'lilerin dostlukları yok sayılıyor" yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en güçlü olduğu kurultayını yaptı. Ama belki siyasi hayatında en büyük bölünmeye tanık olabilir.