22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti

Forbes dergisi, dünyanın en genç milyarderi unvanını geçtiğimiz haftalarda kaybeden 22 yaşındaki Kylie Jenner, tarafından başka bir listeye yerleştirdi. Jenner, derginin geleneksel olarak düzenlediği "en çok para ödenen ünlü listesinde" zirveye yerleşti.

RONALDO VE MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

22 yaşındaki Jenner, Forbes dergisinin geleneksel en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti. Kendi kurduğu bir kozmetik şirketinin sahibi olan Kylie Jenner, sıralamada eniştesi Kanye West'in yanı sıra Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi isimleri de geride bıraktı.

590 MİLYON DOLAR HARCAMA YAPTI

Forbes dergisi Kylie Jenner'ın geçen yıl 590 milyon dolar harcama yaptığını da yazdı.

KENDİ ÇABASIYLA SERVET YAPAN EN GENÇ MİLYARDER

Kylie Jenner, bu yıl ve geçen yıl Forbes dergisinin kendi çabasıyla servet yapan en genç milyarder unvanını kazınmıştı. Fakat daha sonra gelirleriyle ilgili belgelerde tahrifat yaptığı ortaya çıkınca bu unvanı elinden alınmıştı.

TV ŞOVUYLA ÜNLENDİ

Kylie Jenner, koronavirüs pandemisi sırasında satın aldığı milyon dolarlık lüks malikane ile de konuşulmuştu. Kylie Jenner, ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla ünlendi. Bu süreçte kendi adını taşıyan bir kozmetik şirketi de kurdu.

Annesi Kris Jenner'ın desteğiyle de dünyanın 30 yaş altı en çok kazanan ünlüleri arasına girdi. Travis Scott ile birlikte olan Jenner, Stormi adında bir kız çocuk annesi.

HAPİSLE YARGILANMASI GÜNDEMDE

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda 22 yaşındaki Kylie Jenner'ın dünyanın en genç milyarderi unvanını 23 yaşındaki Alexandra Andresen'e kaptıran Kylie Jenner'ın hapis istemiyle yargılanması gündeme geldi. Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie'nin başının dertte olduğu ortaya çıktı. Mali müşavirler, Jenner'ın vergi sahteciliğinden hapis cezası ile yargılanabileceğini öne sürdü.