Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandemi ne değildir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan edilir?

Pandemi kelimesinin ne anlama geldiği çok merak ediliyor. Vatandaşların tanımını en çok bilmek istediği kelimelerin başında gelen pandemi nedir, ne demektir, kökeni nedir, TDK anlamı nedir, ne manaya gelir?

PANDEMİ NE DEMEK?

Pandemi, bir virüsün, hastalığın veya herhangi bir hastalık türünün dünyaya yayılması durumudur. Dünyanın her yerinde insanlara bulaşan ve artık bütün dünyaca tanınan bir virüsün salgın boyutuna ulaşmış halidir. Koronavirüs gibi bütün dünya tarafından kuşatılmış, insanların artık kaçamadığı bir salgın hastalık türüdür.

PANDEMİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Pandemi, Eski Yunanca'da pan tüm anlamına; demos ise insanlar anlamına gelmektedir. Pandemos kelimesi günümüzde pandemi olarak kullanılmaktadır.

NEDEN PANDEMİ İLAN EDİLDİ?

Koronavirüs, insandan insana hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Bulaştığında ise insanlar üzerinde farklı reaksiyonlar göstermektedir. Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğinden önlem amaçlı ilan edilmiştir. Ayrıca Pandemi, Covid-19 bütün dünyaya yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir.