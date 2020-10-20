Panama kendine has kültürü ve sevecen insanları ile turistlerin her daim uğrak alanlarından birisi. Harika sahillere sahip bu eşsiz güzellikteki ada ülkesine ulaşım biraz zor olsa da birçok gezi severin gözdesi. Peki, Panama nerede? Panama'nın başkenti neresidir? Panama Kanalı nerededir? Panama'nın bayrağı nasıldır?

PANAMA NEREDE

Panamaveya resmî ad Panama Cumhuriyeti, Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Panama şehridir.

PANAMA'NIN EKONOMİSİ

CIA World Factbook'a göre, 2012 itibarıyla Panama'nın işsizlik oranı yüzde 2,7 idi. İnsani Gelişme Endeksi'nde, Panama 2015 yılında 60. sırada yer aldı. Daha sonraki yıllarda, Panama ekonomisi, reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinde 2006 yılında ortalama yüzde 10,4'ün üzerinde bir artış yaşadı. 2008 yılında Panama ekonomisi Latin Amerika'da en hızlı büyüyen ve en iyi yönetilen ekonomiler arasındaydı. Panama Kanalı'ndaki genişleme projesinin bir süreliğine ekonomik genişlemeyi artırması ve genişletmesi bekleniyor. Panama ayrıca ABD hizmetlerine tarifeleri ortadan kaldıran Panama-Birleşik Devletler Ticaret Tanıtım Anlaşması'nı imzaladı. Panama yüksek gelirli bir ülke olarak görülse de, hâlâ dramatik eğitim eşitsizlikleri tarafından sürdürülen keskin zıtlıklar ülkesi olmaya devam ediyor. 2015-2017 yılları arasında günlük 5,5 ABD doları olan yoksulluk payı 15,4'ten yüzde 14,1'e düştü.

PANAMA'NIN COĞRAFYASI

Orta Amerika ve Karayipler'de, 9 00 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı arasındadır. Ülkeden Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Panama Kanalı geçmektedir. Río Chagres (Rio Chagres) birkaç geniş nehirlerinden biri ve muazzam hidroelektrik enerji kaynağıdır. Nehir merkezinde Panama yer almaktadır. Nehrin orta kısmı Gatun Barajı ve formlar Gatun Lake, Panama Kanalı'nın kısmını oluşturan yapay göl Baraj edilir. Göl Chagres Nehri üzerindeki Gatun Barajı'nın inşası ile 1907 ve 1913 arasında oluşturulmuş. Oluşturulduğu zaman, gatun gölü dünyanın en büyük insan yapımı göl oldu, ve baraj büyük toprak baraj oldu. Bu Karayip içine kuzeybatısında akıtır. Kampia ve Madden Göller eski Kanal Bölgesi alanı için hidroelektrik sağlar. Pasifik odaklı nehirler Karayip tarafında olanlar daha uzun ve yavaş koşu vardır. Onların havzaları da daha kapsamlıdır. Uzun biri Golfo de San Miguel akar ve daha büyük gemiler tarafından gezilebilir ülkenin tek nehri Río Tuira'dır. Panama Kanalı, yani Cristobal Limanı ve Balboa Limanı'nın her ucunda bulunan klemens bağlantı noktaları, ele konteynerler birimler (TEU) sayıları bakımından Latin Amerika'da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Balboa Limanı 182 hektarlık bir alanı kaplar ve konteynerler için dört palamar ve iki çok amaçlı rıhtım bulunmaktadır. Toplamda, iskele 15 metre derinliğe yanında olan 2.400 metre uzunluğudadır. Balboa Limanı 18 süper Post-Panamax ve Panamax iskele vinç ve 44 gezer vinç bulunmaktadır. Balboa Limanı da depo alanı 2.100 metrekare içerir.

2010 yılında nüfusun %65 Mestizo,%9.2 siyah melezler, %6.7 beyaz ve %12.3 yerli Amerikalılar oluşturur.