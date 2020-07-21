Öztürk Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Siyasi hayatı ve hakkında bilgiler

Öztürk Yılmaz 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu. Daha önceden CHP Genel Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Öztürk Yılmaz'ın kısaca hayatına ve bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz (19 Eylül 1970, Ardahan), Türk diplomat, siyasetçi, yazar. Öztürk Yılmaz 26. ve 27. dönem Ardahan milletvekilliği yapmıştır.

Öztürk Yılmaz Ardahan Lisesi'ni okuduktan sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 senesinde Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Burada sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Yurtdışında da çeşitli elçilik görevlerinde bulunmuştur. Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak çalışmıştır. Ek olarak yüksek lisansını Brüksel'deki VUB Üniversitesinde yapmıştır. 2013 senesinde Musul Başkonsolosu, 2015 senesinde Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Büyükelçilik görevinden sonra siyaset hayatına atılan Öztürk Yılmaz ilk olarak CHP'den Ardahan milletvekili adayı olmuştur ve milletvekilliğini kazanmıştır. Ardından partisinde çeşitli görevlerde bulunan Öztürk Yılmaz 20 Temmuz 2020 tarihinde "Yenilik Partisi" isminde yeni bir siyasi parti kurmuştur.

Öztürk Yılmaz doğum tarihi: 19 Eylül 1970

Öztürk Yılmaz nerelidir: Ardahan

Öztürk Yılmaz kaç yaşında: 50 yaşında

ÖZTÜRK YILMAZ ÖZEL HAYATI

Öztürk Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca Türkçe dilinin yanı sıra İngilizce ve Rusça dilleri de bilmektedir.