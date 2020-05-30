Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya ulaşan Nusret Gökçe'nin kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'nin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Özgür Gökçe kimdir? Nusret'n kardeşi kasap Özgür Gökçe kimdir?

NUSRET'İN KARDEŞİ KASAP ÖZGÜR GÖKÇE KİMDİR?

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu.

Özgür Gökçe

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.