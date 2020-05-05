Özer Kızıltan kimdir? Özel Kızıltan nereli? Özel Kızıltan filmleri nelerdir?

Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan gelişme Kızıltan'ın sevenleri derinden üzdü. Peki, Özer Kızıltan kimdir, Özel Kızıltan filmleri, Özel Kızıltan nelerdir?

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17.04. 1963

Kaç yaşında öldü: 57

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbulda doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kızıltan, 2006 çıkışlı Takva filmi ile tanınır.

Önder Kızıltan "Takva" filmi ile çok sayıda ödül aldı.

Önder Kızıltan çok sayıda film ve diziyi de yönetmiştir.

ÖZEL KIZILTAN FİLMLERİ

Film

• 2016 Mahrumlar

• 2016 Aşkın 5 Hali

• 2011 Beni Unutma

• 2006 Takva

TV Filmi

• 2017 Elimiz Mahkum

• 2016 Adam ve Çocuk

• 2016 Kayıp İnci

TV Dizisi

• 2015 Şehrin Melekleri

• 2014 Hayat Yokuşu

• 2011 Küçük Hanımefendi

• 2008 Karamel

• 2007 Yaralı Yürek

• 2007 Sessiz Fırtına

• 2006 Yalancı Yarim

• 2005 Yanık Koza

• 2003 Kurşun Yarası

• 2002 Gülbeyaz