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İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

29.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:02

Ramazan ayında koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtmaya devam ediyor. Beylikdüzü'nde yapılan yardımlarda, kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

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KURALLARA UYULMADI

Beylikdüzü'nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi. İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARILDI

Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise "23 Nisan Hediyesi" yazdığı görüldü.