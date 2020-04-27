İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. Çatışma kameralara yansırken, şüphelilerden biri kaçarken bir binanın giriş boşluğuna düştü.

BİR KİŞİ AYAĞINDAN YAKALANDI

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birbirine silah çeken grup çatışmaya başladı. Bir süre birbirlerine ateş açan grup kaçarak uzaklaşırken, şüphelilerden biri ayağından hafif şekilde yaralandı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAÇARKEN BİNANIN GİRİŞ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Öte yandan çatışmanın ardından panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kovanları toplayarak görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.