Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı

Bayramın ilk günü Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahallelerinde futbol maçı yaptı. Drone ile görüntülenen o anlarda gençlerin maske takmadığı, sosyal mesafeyi hçe saydıkları görüldü.

TÜM TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın gece 00.00'da sona erecek. Önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşlar İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çim alanda futbol oynadı. Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Maskeleri de bulunmayan vatandaşlar yasağı hiçe sayarak uzun süre futbol oynadı.

Futbol maçı drone ile havadan görüntülendi.