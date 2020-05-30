70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim

Tekirdağ'da bir tekel büfeden para çalan suç makinesi hırsızın 70 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. 71. yakalanışında çark eden hırsız, gazetecilere "Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor" dedi.

30.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:35

Tekirdağ'da bir tekel büfeden para çalan suç makinesi hırsız tutuklanırken, "Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor" dedi.

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70 SUÇ KAYDI VAR

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. İlçede bir tekel büfeden yaklaşık 2 bin TL civarında para çalan şüpheli F.T. 'İş yerinden Hırsızlık' iddiasıyla Çorlu ilçesinde yakalandı. Şüpheli hakkında benzeri suçlardan yaklaşık 70 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

"AHA DAYIYA SOR"

Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan F.T. adliye çıkışı gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna; "Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım. Aha dayıya sor" yanıtını verdi.

Hakkında 70 suç kaydı bulunan şüpheli 71. defada pişmanlık duyduğunu söylerken, Tekirdağ 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.