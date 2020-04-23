Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede kapsamında,koronavirüs tanı ve tedavisinin tüm pandemi hastanelerinde ücretsiz yapılacağını kararlaştırmıştı. Ancak testten ücret alamayan bazı özel hastanelerin, testi yapacak olan sağlık personelinin giydiği kıyafetin ücretini, hastadan aldığı ortaya çıktı.

120-150 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Koronavirüs şüphesiyle başvuranlara, yapılacak testten herhangi bir ücret alınmayacağını duyuran bazı özel hastanelerin, testi yapacak olan sağlık personelince kullanılan siperlik ve önlük için para almaya çalıştığı ortaya çıktı. Bazı hastanelerde bu rakamın 120-150 TL arasında bir rakama ulaştığı belirtiliyor.

TESTTEN ÜCRET ALINMASI YASAKLANMIŞTI

Daha önce koronavirüs testi için bazı özel hastanelerin oldukça yüksek meblağlar almaya çalışması üzerine yayımlanan düzenleme ile tedavi ücretleri geri ödeme kapsamına alınmış, böylece hastanelerin koronavirüs ile ilgili herhangi bir ücret talep etmelerinin önü alınmıştı.

KIYAFET İÇİN PARA ALIYORLAR

Fakat bu defa bazı özel hastanelerin testi bedava yaptıklarını açıklayıp, testi özel kabinlerde yapacak personelin kıyafeti için 120-150 TL talep ettiği ortaya çıktı.