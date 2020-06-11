Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı

İstanbul'da yaşam koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir akademiye başvuran genç kadın eğitmeninin tacizine uğradı. Eğitim esnasında yarı hipnoz olduğu sırada eğitmenin tacizine maruz kalan genç kadının şikayeti üzerine eğitmen hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gizem Y, 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Yaşam Koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir eğitim kurumu ile form doldurarak iletişime geçti. Daha sonra akademi sahibi Metin Ç. ile tanıştı. Bir süre akademide genç adamın eğitmenliğinde eğitim almaya devam eden genç kadın, bir gün özel seans aldı. Seans uygulaması için eğitimcinin odasına giden Gizem, bir süre oturduktan sonra seansa başladı.

YARI HİPNOZ HALİNDE TACİZE UĞRADI

Sabah'ın haberine göre; seans sırasında eğitmen genç kadını kanepeye uzanmasını ve "iyi hissettiğin bir anı düşünmesini istedi. Gizem K., kendisine yöneltilen sorulara cevap verememeye başladı. Yarı hipnoz bir vaziyete giren genç kadın, eğitmeninin cinsel saldırısına maruz kaldı. Hipnoz halden çıkarak gözünü açtı ve akademiden kaçarak uzaklaştı. Savcılığa başvuran Gizem K, kendisine cinsel saldırıda bulunan eğitmenden şikayetçi oldu.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan eğitmen Metin Ç., eğitim sürecinde Gizem'le samimiyetlerinin ileri boyuta taşındığını, müşteki ile ofis içerisinde hiçbir şekilde yalnız kalmadıklarını, olay günü müştekiye özel seans uygulamadığını, odada iken yalnız olmadıklarını, odanın kapısının açık olduğunu, sonrasında ofisten çıktıklarını kaydetti. Metin Ç, "Gizem eğitime devam etmek istemedi. Parasını geri istedi. Kabul etmeyince de Gizem'in avukatı olduğunu beyan eden bir kişi aradı ve 'Gizem ile anlaşmazsan başın belaya girecek' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

EĞİTMENİN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık genç kadının beyanlarının yalandan uzak ve inandırıcı olduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında, Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından dava açtı. Eğitmenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.