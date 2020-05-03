Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan onlarca kedi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Haşimiye Meydanı'ndaki bir otelin önünde toplandı.

KEDİLERLE BİRLİKTE KARGALAR DA YEDİ

Acıkan hayvanların otelin önünde toplandığını gören işletmeci Recai Aslan, aldığı tavuk ciğerleriyle kedileri besledi. Kedilerle birlikte kargaları da besleyen Aslan, her sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin otelin önünde toplanarak yemek istediğini söyledi. Poşetin içindeki tavuk ciğerlerinin kokusunu alan kediler, poşeti getiren görevliye doğru koştu. Kedilerle birlikte aç kalan kargalar da yemekten nasibini aldı. Otel işletmecisinin attığı ciğerleri kapmaya çalışan kargalar birbirleriyle yarıştı.

"HER KISITLAMADA KEDİLERİ BESLİYORUZ"

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda hayvanların aç kaldığını söyleyen Recai Aslan, "Kısıtlama kararı alınınca biz de tavuk ciğeri alıyoruz. Hayvanlar aç kaldığında ise onları besliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için otelimiz kapalı. Her kısıtlama olduğunda kedileri besliyoruz" diye konuştu.