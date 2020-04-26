ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı.

Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki koronavirüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.

BİR RÖNTGEN İÇİN 3500 DOLAR İSTEDİLER

ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Tolga Karel, "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki 'Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem" ifadelerini kullandı.

AİLEMİ KORUMAK İÇİN TIR'DA YAŞIYORUM

"Ailemi korumak için bir aydır tırda yaşıyorum. Çünkü bir dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz" diyen Tolga Karel, "İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

12 CESET TAŞIDIM

New York'a gittiğimde bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. Tırın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım"