Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic'in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Kuruluş Osman, dün akşam 23. yeni bölümüyle ekrana geldi.

"FETHETTİĞİMİZ BU TOPRAKLARDA ZULÜM BİTMİŞTİR"

Kuruluş Osman son bölümde ihanet içinde olan Alişar'ı yakalayan Osman Bey, iple bağlayarak obaya getirdi. Osman Bey Alişar'ı öldürmek üzereyken, Geyhatu'nun elçisi olan Noyan Sabutay obaya geldi. Noyan Sabutay, Alişar'ı bırakmalarını ve Osman Bey'i kendilerine teslim etmelerini istedi ve aksi halde Kayı ve diğer obaların kılıçtan geçirileceği tehdidinde bulundu. Ancak geri adım atmayan Gündüz Bey, "Biz bir ölür bin diriliriz. Lakin Osman Bey'i teslim etmeyiz" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey ise "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözlerinin ardından Noyan Sabutay'ın gözleri önünde Alişar'ı öldürdü. Osman Bey'in "Fethettimiz bu topraklarda zulüm bitmiştir" sözleri de dikkat çekti.

ÖLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Alişar'ı öldürmek için kılıcını çıkaran Osman Bey, Geyhatu'dan Subutay Noyan'ın gelmesiyle durdu. Noyan ise Alişar'ı bırakarak Osman Bey'in kendisine verilmesini istedi. İsteğinin yerine getirmemesi halinde ise herkesin kılıçtan geçirileceğini belirtti. Alişar'ın yaşanan bu gelişmelerden sonra akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı bir plan kurar.