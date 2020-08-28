Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı

Şimdilerde eşi Başak Dizer ile Bodrum'da tatil yapan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, artan vakaların ardından hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

SONUCUNU BEKLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı. Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye çıktıktan sonra oyuncu Pelin Karahan da geldi. Eşiyle hastaneye gelen Karahan'ın test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği henüz bilinmiyor.