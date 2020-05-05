Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Işık rolünü oynayan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından yıllar önce Tarkan'la çekilen fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncunun pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
05.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:44
Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın yıllar önce Megastar Tarkan'la çekilen fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Genç oyuncunun Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
19 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101 dizisinde Işık karakterini oynuyor. Yazıcı dizide masum, aşka inanan ve çalışan bir öğrenciyi canlandırıyor.