Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı

Koronavirüs salgınından dolayı karantina dönemini evinde izole şekilde geçiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir olay yaşadı. Normalleşme dönemini başlamasıyla bazı mekanlarda şarkı söylemeye başlayan Gonca Vuslateri, besin zehirlenmesi yaşadı.

SEVENLERİNİ UYARDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "İşkembe mi? Oo ayak paça .. dur ya beyin de olsun derken.. zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece… turp gibiyim maşallah ama .. ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up! Şaka şaka… Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin…" dedi.

Vuslateri'nin paylaşımını gören Deniz Akkaya, Ayşe Özyılmazel, Seda Sayan ve Nilüfer gibi ünlü isimler, geçmiş olsun yorumu yaptı.