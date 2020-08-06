Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuğunun olduğu eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandı. Akyıldız, sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğrafları da sildi.

06.08.2020 08:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:21

Yıllar önce yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Akyıldız 2017 yılında evlendiği Mustafa Özyurt'la boşandı.

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TÜM ANILARI SİLDİ

TV100'de yer alan habere göre: Ömer Aslan adında bir oğlu olan Akyıldız, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Oğlunun velayetini de alan 27 yaşındaki oyuncu hayatına yeni bir sayfa açtı. Oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan da Özyurt'la ilgili tüm fotoğrafları sildi.

Yeni bir işe de başlamaya hazırlanan Akyıldız, Koliba Film'in Star TV için çekeceği Kazara Aşk dizisiyle el sıkıştı.