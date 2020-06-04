Türkiye otomotiv endüstrisi, Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü Mayıs ayında Nisan'a göre daha iyi performans sergiledi. Geçen ay 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin dış satımı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 56 geriledi. Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün ihracat payı da yüzde 12 oldu. Sektörün yılın 5 ayındaki ihracatı ise yüzde 33 düşüşle 8,8 milyar dolar olarak kayda geçti.

Mayıs'ta ihracat, binek otomobilde yüzde 52 azalışla 474 milyon dolar, tedarik endüstrisinde yüzde 57 düşüşle 451 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 63 gerilemeyle 145 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda da yüzde 64 kayıpla 73,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Tedarik endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracatta yüzde 60 azalma görülen bu dönemde, önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 56, İtalya'ya yüzde 60, Fransa'ya yüzde 71, Rusya'ya yüzde 51, Birleşik Krallık'a yüzde 76 ve ABD'ye de yüzde 72 düşüşler yaşandı.

BİNEK OTOMOBİLLER İLE OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS İHRACATI

Mayıs'ta binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 46, Almanya'ya yüzde 33, İtalya'ya yüzde 87, Birleşik Krallık'a yüzde 47, İspanya'ya yüzde 55 ihracat düşüşü olduğu belirlendi. Binek otomobillerde Slovenya ve Belçika'ya ihracat yüzde 6 arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların dış satımında da Almanya'ya yüzde 84, İtalya'ya yüzde 71, Birleşik Krallık'a yüzde 37, Slovenya'ya yüzde 46 ve Fransa'ya yüzde 57 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubundaki satışlar ise Fransa'ya yüzde 73, Almanya'ya yüzde 47, İtalya'ya yüzde 92 ve Romanya'ya yüzde 91 azaldı.

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya dış satım, Mayıs'ta yüzde 57 gerileyerek 182 milyon dolara indi. İkinci büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 55 düşüşle 144 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 53,5 azalışla 81 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya'ya yüzde 76, İspanya ve Romanya'ya yüzde 56, Polonya'ya yüzde 55, Hollanda'ya yüzde 52, ABD'ye yüzde 81 ihracat azalışı oldu.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 55 DÜŞTÜ

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat, Mayıs'ta yüzde 55 düşüşle 925 milyon dolar seviyesine geldi. AB ülkelerinin sektörün toplam ihracatından aldığı pay yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Afrika ülkelerine ise yüzde 66, Orta Doğu ülkelerine de 53 ihracat düşüşü yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mayıs ayında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle iş günü sayısının 4 gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat liderliğini Mayıs'ta geri aldık" ifadelerini kullandı.