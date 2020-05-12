Otomobilin çarpmasıyla ölen oğlunun başında gözyaşı döktü
Amasya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Mehmet Akif Akel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun annesi, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu.
12.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:45
Amasya'da, 10 yaşındaki Ahmet Akif Akel yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 09: 30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ANNESİ, OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.