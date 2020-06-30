Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yahyalı ilçesi Dikme mevkiinde meydana geldi. Fatih Özcan'ın kullandığı 34 JN 5974 plakalı TIR ile Hacı Osman Elbüken yönetimindeki 38 D 3404 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Elif Elbüken yaşamını yitirdi, ismi henüz öğrenilemeyen oğulları ise yaralandı.

TIRIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden çift ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tırın sürücüsü Fatih Özcan da, gözaltına alındı.