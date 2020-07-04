Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada

İstanbul'da elinde çantalar bulunan kadın yolcunun 3 kadın tarafından sıkıştırılarak cüzdanının çalınması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

04.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:18

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. H.A isimli kadın, Beylikdüzü durağında Unkapanı'na gitmek üzere 145T numaralı Beylikdüzü-Taksim otobüsüne yöneldi. O sırada durakta bekleyen 3 kadın, H.A ile birlikte otobüse girdi.

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SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALDILAR

Kadınlardan biri, H.A'dan önce içeri girerken diğer ikisi ise arkasından giriş yaptı. 3 kişi otobüsün girişinde bilet basma işlemi sırasında H.A'yı aralarına aldı. Arkasından gelen kadınlardan biri elindeki poşetle perdeleme yaparak H.A.'nın sırt çantasında bulunan cüzdanı çaldı.

2 BİN 500 LİRASI ÇALINDI

Cüzdanın çalınmasının ardından 3 kadın, İstanbul Kart'larının "yetersiz bakiye" uyarısı üzerine otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. H.A.'nın cüzdanın çalındığını fark edip kamera kayıtlarının incelenmesinin arından hırsızlık olayı ortaya çıkmış oldu. H.A. çalınan cüzdanda; bin lira nakit para, içerisinde bin 500 lira bulunan hesap kartı ve 300 liralık yemek kartı olduğunu beyan etti.