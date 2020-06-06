OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİMYüksel KOÇ / İstanbul DHA- KADIKÖY'de 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- KADIKÖY'de 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gökhan K. ifadesinde, ışıklardan geçtikten sonra dikiz aynasında birisinin düştüğünü gördüğünü, kendisi ile ilgisi olmadığını düşündüğü için yoluna devam ettiğini, son durakta polisin gelerek kendisini olaydan haberdar ettiğini söyledi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde dün 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden gerekçesi ile gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Gökhan K., savcılık sorgusunun ardından, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmakö suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Gökhan K.'yı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Gökhan K.'nın yurt dışına çıkışını yasakladı.