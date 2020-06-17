Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi

Uyuşturucu kaçakçıları, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kilo 320 gramlık eroin zulaladı. Polis ekiplerinin bir kargo şubesine yaptığı baskında 3 bidon içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde buldu. Polis köpeği Zeyna'nın da katıldığı operasyonda bir şüpheli ise gözaltına alındı.

KARGO ŞUBESİNDE ARAMA YAPILDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.